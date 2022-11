Cultura: Tajani, Italia vanta eredità da tramandare e condividere con l'umanità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tajani ha sottolineato come nell’ultimo Consiglio affari esteri di Bruxelles l’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, abbia ringraziato pubblicamente l’Italia per il ruolo dei carabinieri e dei soldati nel mantenere la pace tra Kosovo e Serbia, un elemento che deriva dall’educazione improntata al dialogo delle scuole italiane. “Accogliere giovani stranieri nelle nostre scuole e università” significa rendere un servizio all’Italia e rendere il nostro Paese esportatore di messaggi positivi, ha concluso Tajani. (Res)