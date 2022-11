Balcani: Tajani, se lasciamo l'area arriveranno i cinesi, i turchi e i sauditi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se lasciamo i Balcani arriveranno i cinesi, i turchi, i sauditi e altri Paesi che hanno interesse. Lo ha detto il vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo a “Dritto e Rovescio” su Rete4. “Non sottovalutiamo quello che accade nei Balcani. Non a caso la prossima settimana saremo in Kosovo e Serbia, per cercare di ridurre i toni dello scontro, perché favorire la stabilità in questi Paesi significa ridurre rischio di nuovi flussi migratori”, ha detto il ministro. “Se noi lasciamo i Balcani arriveranno i cinesi, i turchi, i sauditi, altri Paesi che hanno interesse”, ha dichiarato.(Res)