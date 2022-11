Kosovo: rappresentanti serbi quattro comuni del nord firmano contratti di lavoro con Belgrado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rappresentanti serbi dei quattro comuni del nord del Kosovo che hanno lasciato nei giorni scorsi le loro funzioni dalle istituzioni di Pristina hanno ieri firmato dei contratti di lavoro con lo Stato della Serbia che regolano tutti gli obblighi derivanti da rapporti di lavoro, stipendio, pensione e assicurazione sanitaria in conformità con le normative serbe. Lo ha comunicato l'Ufficio del governo serbo per il Kosovo, secondo cui a tutti è stato assicurato lo stesso reddito percepito precedentemente. "Lo Stato della Serbia ha dimostrato di essere fermamente al fianco del suo popolo, il che significa molto per noi e ci permette di poter sopravvivere in queste aree. Siamo grati di esserci trasferiti nelle istituzioni serbe, in questo modo abbiamo dimostrato a chi apparteniamo", ha dichiarato uno dei rappresentanti. (Seb)