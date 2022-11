Ippica: Vaccari (Pd), non serve Unire per rilancio settore, film già visto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Caro ministro Francesco Lollobrigida: non serve l'Unire per rilanciare l'ippica in Italia. Film già visto e fallito. Servono pochi investimenti strutturali e una gestione dei soldi pubblici fondata su merito e innovazione. Persino il passaggio allo sport potrebbe essere una idea utile". Lo scrive su Twitter il deputato democratico Stefano Vaccari, capogruppo Pd in commissione Agricoltura alla Camera, in risposta al ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, intervenuto questa mattina alla festa dell'Allevatore, all'Ippodromo delle Capannelle di Roma. (Rin)