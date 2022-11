Medio Oriente: scontri a Hebron tra palestinesi ed ebrei, almeno tre feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel pomeriggio dei fedeli ebrei si sono scontrati con dei palestinesi e con le forze di sicurezza israeliane nella città di Hebron, in Cisgiordania, provocando il ferimento di almeno tre persone, tra cui due palestinesi. Lo hanno riferito le forze di difesa israeliane (Idf). Gli scontri sono avvenuti in occasione di un pellegrinaggio che ha visto la partecipazione di migliaia di ebrei israeliani. Secondo le Idf, i fedeli ebrei scortati dall'esercito alla tomba di Othniel Ben Kenaz hanno attaccato i palestinesi con pietre, che hanno anche risposto con il lancio di altre pietre. "Le forze che stavano mettendo in sicurezza l'area hanno agito per separare le due parti e hanno usato mezzi di dispersione antisommossa", hanno spiegato i militari, secondo cui un uomo israeliano ha aggredito una soldatessa con un bastone di legno, ferendola leggermente. Diversi sospettati che sono stati arrestati per aver aggredito i militari.(Res)