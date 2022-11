© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro degli appuntamenti previsti domani a Roma e nel LazioROMA CAPITALE- L'assessora alle Politiche della sicurezza, attività produttive e Pari opportunità, Monica Lucarelli, partecipa a Tdor Candle Light per ricordare le vittime della transfobia, via Giolitti, 40, Roma (ore 17:00).VARIE- Cento nuovi alberi al Parco Vivi Gioi. Appuntamento organizzato da Legambiente Lazio e Legambiente Ecoidea, nel quale saranno presenti insieme ai rappresentanti dell'associazione, i volontari di E&Y, l'associazione Agricolo Casal del Marmo, il Comitato Quartiere Ottavia, gli Scout Roma 30 Maddalena Canossa e Retake Ottavia. All'appuntamento saranno presenti tra gli altri Marco Della Porta presidente del Municipio XIV di Roma Capitale, Nando Maurelli presidente di Legambiente Ecoidea e Roberto Scacchi presidente di Legambiente Lazio. Punto stampa tra via Vivi Gioi e Viale Esperia Sperani, Roma (ore 10:30). (Rer)