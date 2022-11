Omicidi Prati: in custodia cautelare De Pau, sospettato dei delitti è vicino al clan Senese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'uomo ha raccontato di aver vagato per due giorni senza né mangiare né dormire, per poi andare a casa della madre e della sorella con i vestiti ancora sporchi di sangue. Dopo aver dormito circa due ore sul divano, intorno alle sei di mattina, sono arrivati gli agenti che lo hanno bloccato. Durante l'atto istruttorio, sarebbe stato contestato a De Pau di essere stato ripreso dalle telecamere anche in via Durazzo, dove è stata uccisa Marta Torres Castano, 65enne colombiana. L'uomo, tuttavia, pare non si ricordi di essere stato in quella casa. In base a quanto si apprende De Pau, nei cui confronti sarà emesso un decreto di fermo, è in cura psichiatrica da tempo e sta seguendo anche un percorso farmacologico. In passato ha avuto anche due ricoveri in strutture psichiatriche. (segue) (Rer)