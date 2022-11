Omicidi Prati: in custodia cautelare De Pau, sospettato dei delitti è vicino al clan Senese (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le tre donne, trovate uccise giovedì scorso nel giro di poche ore e a poche centinaia di metri di distanza, avevano in comune la stessa professione: tutte e tre prostitute. Le prime due vittime, due donne cinesi di 45 anni, sono state rinvenute intorno alle 10:40 di giovedì in uno stabile di via Riboty. A circa 600 metri di distanza, in via Durazzo, intorno alle ore 13, la terza vittima: una donna di origini colombiane. In via Riboty l’allarme è arrivato a metà mattinata, quando il portiere del palazzo al civico 28, ha rinvenuto il corpo insanguinato di una delle due donne, di 45 anni, riverso a terra, sul pianerottolo. Seguendo le tracce si è arrivati a un appartamento, all’interno del quale è stato trovato il corpo della seconda vittima. Da una prima ricostruzione sembra che la 45enne abbia tentato una disperata fuga, senza riuscirci a causa dei fendenti ricevuti. Alle 13 di giovedì, poi, è arrivata la chiamata alla polizia per il terzo cadavere, rinvenuto della donna al civico 38 di via Durazzo, trovata con una ferita al petto. (segue) (Rer)