Malesia: l'ex primo ministro Mahatir perde a 97 anni il seggio in Parlamento, prima volta dal 1964 (2)

20 luglio 2021

- L'esito del voto non desta particolari dubbi: secondo sondaggisti e politologi, infatti, è quasi scontata la vittoria dell'Organizzazione nazionale dei malesi uniti (Umno), storica formazione conservatrice del premier uscente Ismail, che ha governato ininterrottamente il Paese dalla sua indipendenza nel 1957, fatta eccezione per un periodo di circa due anni dopo le ultime elezioni, nel 2018. L'Umno è stato protagonista del collasso dei due esecutivi che hanno preceduto quello attualmente in carica, guidati dal veterano 97enne Mahathir Mohamad e da Muhyiddin Yassin. Le elezioni del 2018 e i successivi anni di instabilità sono coincisi con una crisi d'immagine del partito, macchiato dal vasto scandalo dei miliardi di dollari sottratti al fondo sovrano di sviluppo 1Malaysia Development Berhad (1Mdb). La vicenda si è chiusa lo scorso agosto con la condanna definitiva e l'arresto dell'ex premier Najib Razak, che di quello scandalo fu principale protagonista, e che ciononostante resta una figura di spessore all'interno dell'Umno, al punto che il partito ha inserito il suo nome nella lista elettorale sperando in una futura grazia da parte del re. (Fim)