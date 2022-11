© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Col voto di oggi l’Assemblea nazionale del Pd avvia il Congresso costituente, dalla comunità democratica arriva un segnale importante e inclusivo di apertura di una discussione con e tra le persone. Ora partecipiamolo, con idee e proposte sulle sfide cruciali per il Paese e sull’alternativa a questa destra!". Lo scrive in una nota la deputata del Partito democratico, Elly Schlein. (Com)