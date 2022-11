Legge Bilancio: Calandrini (Fd'I), redditi più bassi ne beneficeranno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La manovra che il governo "si appresta a varare mette al centro le famiglie e le imprese, oggetto di misure concrete di sostegno al reddito e guarda con particolare attenzione ai redditi più bassi. Su 30 miliardi, circa 21 saranno diretti al contrasto del caro bollette segno della priorità che riveste questo tema per esecutivo e maggioranza. Vanno in questa direzione anche l’azzeramento dell’Iva sui beni di prima necessità come pane, latte e pasta. Andiamo incontro a lavoratori dipendenti e autonomi. In questo senso troverà applicazione il taglio del cuneo fiscale che sarà finanziato andando a beneficio in particolare dei redditi più bassi, così come l’estensione della Flat tax per i lavoratori autonomi e partite Iva fino a 85.000 euro". Lo dichiara in una nota il senatore di Fratelli d'Italia, Nicola Calandrini, presidente della commissione Bilancio di palazzo Madama. "Anche la tregua fiscale non è un condono come qualcuno vuole far credere, ma è un aiuto concreto ai contribuenti in difficoltà, per questo il governo sta valutando la possibilità di stralciare le cartelle fino a 1.000 euro - continua il parlamentare -. Infine, basta dilapidare soldi pubblici con il reddito di cittadinanza. È giusto sostenere chi non è in condizione di poter lavorare, ma non è più tollerabile elargire paghette di Stato a chi è in perfetta salute e può avere un impiego. Sono misure che rivendichiamo, che rientrano in quello che avevamo promesso e che il governo Meloni sta mettendo in pratica sin dalle sue prime settimane di vita. Questa è, finalmente, una manovra giusta che fa gli interessi dell’Italia e degli italiani, con una visione di lungo periodo".(Com)