Egitto: diminuzione delle rimesse dagli egiziani all'estero ad agosto

- Le rimesse degli egiziani all'estero hanno registrato un calo di 500 milioni di dollari da gennaio ad agosto, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, per raggiungere i 20,9 miliardi di dollari. E' quanto emerge dai dati diffusi dalla Banca centrale. Le rimesse degli egiziani all'estero lo scorso agosto hanno registrato 2,2 miliardi di dollari, rispetto ai 2,7 miliardi di dollari del mese corrispondente dell'anno precedente, con un calo di circa il 18 per cento. I dati di agosto sono in calo anche rispetto a luglio 2022. Lo scorso luglio, infatti, il valore delle rimesse è stato pari a 2,4 miliardi di dollari. (Cae)