Ucraina: Consiglio diritti umani russo chiede inchiesta internazionale su crimini truppe Kiev

- Il Consiglio presidenziale russo per la società civile e i diritti umani ha chiesto un’indagine internazionale sui crimini che attribuisce alle truppe ucraine. “Chiediamo la creazione di una commissione internazionale per indagare sui crimini delle forze armate ucraine e dei militanti che combattono per loro e per condurre un’inchiesta sui fatti noti e punire gli autori in linea con le leggi nazionali e internazionali”, si legge in una dichiarazione dell’organo. L’appello è stato indirizzato alle Nazioni Unite e alle organizzazioni per i diritti umani in Asia, Africa e America Latina. (Rum)