Pd: Prestipino-Di Salvo-Fedeli, soddisfazione per anticipazione congresso

- "Anche a nome dei tanti romani e romane che in questi giorni, insieme ad altre centinaia di elettori e militanti, hanno sottoscritto l'appello di un gruppo di donne democratiche ad anticipare la data del congresso, esprimiamo grande soddisfazione per il raggiungimento di questo obiettivo". Lo dichiarano in un una nota congiunta Patrizia Prestipino, Titti Di Salvo e Valeria Fedeli della direzione nazionale del Partito democratico. "Quando le donne si mettono in moto non ce n'è per nessuno. E non ci fermiamo qui. Questo collettivo di democratiche, che si è dato come nome 'Ci siamo PD X.0' (il cromosoma femminile appunto) continuerà a lavorare insieme per fornire un contributo di proposte ed idee nella fase congressuale. E anche oltre", conclude la nota. (Com)