Imprese: Buzzella (Confindustria), Ci sono regolamenti e direttive europei che fanno venire dubbi sul futuro industriale del continente

- Ci sono regolamenti e direttive europei che fanno venire dubbi sul futuro industriale del continente e che, per la Lombardia saranno di difficile applicabilità, come quella per l’aria pulita, o che mettono in difficoltà la programmazione industriale delle imprese. Lo ha detto il presidente di Confindustria Lombardia, Francesco Buzzella, intervenendo a “Le 4 Lombardie e il ruolo della politica” a Città impresa Festival dei territori industriali in corso alla Camera di Commercio di Bergamo. “Il nostro mondo - ha spiegato - subisce impatti spesso provenienti da Bruxelles più che dal governo nazionale che ci fanno perdere un po’ l’orientamento: noi ormai siamo abituati a direttive, regolamenti, ma i piani industriali si fanno a lungo termine. Quando faccio un investimento lo penso non a due anni, ma a 10 o 15 anni e cambiare le regole in corsa determina un grande dubbio sull’Europa della manifattura o un’Europa che vuole andare solo verso i servizi”. (segue) (Rem)