Imprese: Buzzella (Confindustria), Ci sono regolamenti e direttive europei che fanno venire dubbi sul futuro industriale del continente (2)

- “Ogni tanto - sottolinea - comincio a chiedermi se ci sia ancora un futuro industriale per l’Europa , soprattutto le leve e le forze del Nord Europa mi sembra che stiano spingendo sempre più verso un’Europa dei servizi e per noi, che siamo un baluardo della manifattura, mi chiedo quale può essere il nostro futuro a fronte di una visione europea che la manifattura la mette un po’ ai lati”. Guardiano alle ultime cose: il pacchetto climatico Fit for 55 e l’impatto che sta avendo sull’auto; il 30 novembre ci sarà un regolamento, quindi immediatamente esecutivo, sul Packaging e quindi sull’imballo. Lo stato ha investito nelle aziende sul riciclo e ora dicono che lo si deve abbandonare per andare sul riutilizzo”. “Oppure - ha concluso Buzzella - la nuova direttiva sull’aria pulita, è una direttiva che imporrà dei limiti che non riusciremo ad avere neppure nelle centraline in alta quota in Val Brembana, mentre noi siamo un ‘catino’, con poco vento. Per non parlare del Farm to fork e del nutriscore che ci pongono grossi dubbi sul futuro industriale del continente”. (Rem)