Lombardia: Moratti, politica incentrata troppo su Milano, serve riequilibrare con altre città

- “La politica lombarda è stata incentrata troppo su Milano, in questo momento abbiamo bisogno di riequilibrare il tema Milano e le altre città e la regione ha una responsabilità in questo, nel colmare questi divari e far sì che ci siano politiche infrastrutturali, o relative alla digitalizzazione o alla sanità e ai poli formativi". Lo ha detto la ex vice presidente della Lombardia e candidata alla presidenza con il Terzo polo, Letizia Moratti, intervenendo a “Le 4 Lombardie e il ruolo della politica” a “Città impresa - Festival dei territori industriali” in corso alla Camera di Commercio di Bergamo. "Deve recuperare queste differenze, pericolosissime se non recuperiamo al più presto possibile tra Milano, che continua a crescere e le altre città che sono penalizzate”. (Rem)