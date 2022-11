Omicidi Prati: De Pau dichiara di essere stato nella casa di via Riboty, poi amnesia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto si apprende, Giandavide De Pau, sospettato di aver ucciso tre donne giovedì scorso a Prati, nel cuore di Roma, nel corso dell'interrogatorio, durato circa 7 ore, ha dichiarato di essere arrivato in auto in via Riboty e di essere entrato in un appartamento al piano terra, lasciando lì il cellulare. Era la prima volta, ha spiegato l'uomo agli agenti di polizia, che entrava in quell'appartamento, dopo aver preso appuntamento per telefono. De Pau ha inoltre raccontato di aver tentato di tamponare la ferita di una delle ragazze di nazionalità cinese e di aver avuto, successivamente, un'amnesia. L'uomo, che da questa mattina si trova nella questura di Roma, ha raccontato di aver vagato per due giorni senza né mangiare né dormire, per poi andare a casa della madre e della sorella con i vestiti ancora sporchi di sangue. Dopo aver dormito circa due ore sul divano, intorno alle sei di mattina, sono arrivati i poliziotti che lo hanno bloccato. (segue) (Rer)