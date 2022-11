Lombardia 2023: Majorino, poche settimane a elezioni, fino a pochi giorni fa pensavo di fare tutt'altro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da poche ore la mia candidatura è "ufficiale". Lo ripeto: sono emozionato e onorato. Sono sommerso da messaggi e richieste e proposte di iniziative di tutti i generi. Siate indulgenti ancora un po' (fino a pochi giorni fa pensavo che avrei continuato a fare tutt'altro...): presto daremo le informazioni necessarie su come lavorare tutti insieme per il cambiamento". Lo scrive sul suo profilo Facebook Pierfrancesco Majorino, candidato per il centrosinistra alle prossime elezioni regionali sottolineando che "sarà davvero presto perché ci mancano poche settimane alle elezioni. Ci tengo a dirlo: avverto tanta energia positiva, dopo giorni che sembravano pesantissimi. E poi ne sono sempre più convinto: questa volta vinciamo noi". (Rem)