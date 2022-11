Infrastrutture: sul tavolo di Salvini anche la Fano-Grosseto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- Anche la Fano-Grosseto, 276 chilometri che corrono tra Toscana, Marche e Umbria, è all’attenzione del vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. In quasi un mese di governo, Salvini sta facendo il punto sui dossier per capire criticità, avanzamento dei lavori e fondi a disposizione. La Fano-Grosseto, per esempio, ha un commissario ad hoc e lamenta la mancanza di 3 miliardi: il costo originario era di 1,78 miliardi che sono lievitati a 3,3. In cassa al momento ci sono 350 milioni. Non solo: per nove degli undici interventi non si è ancora conclusa la progettazione definitiva e si attendono alcune autorizzazioni. In particolare, si segnalano difficoltà economiche e tecniche per il raddoppio della galleria della Guinza, nelle Marche. È ferma intenzione di Matteo Salvini approfondire e studiare tutte le opere strategiche, da Nord a Sud, senza eccezioni e senza quei pregiudizi ideologici che in passato hanno rallentato troppe infrastrutture necessarie all’Italia. Lo sottolineano fonti del ministero di Porta Pia. (Rin)