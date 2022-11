Saman: Cavandoli (Lega), giornata triste, lo Stato difenda donne e ragazze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre a Novellara "si scava alla ricerca dei resti della povera Saman, provo una grande tristezza per la vita spezzata di una ragazza che voleva vivere quella libertà che in Italia dovrebbe essere garantita a tutti. La stessa libertà per cui migliaia di donne stanno lottando, a rischio della propria vita, in Iran. Da cittadina e da parlamentare italiana ed emiliana trovo inaccettabile anche solo pensare che un delitto così insensato, 'giustificato' con l'argomento della 'dignità del padre', si possa essere consumato nel nostro Paese. Lo Stato deve tutelare tutte le Saman d'Italia dando loro istruzione, cultura, assistenza e, se necessario, protezione. Spero che le prossime Giornate Internazionali per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 20 novembre e quella per l'eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre, possano davvero responsabilizzare e dare un segnale concreto". Lo afferma in una nota Laura Cavandoli, deputata della Lega.(Com)