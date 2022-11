© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Buon lavoro a Mara Carfagna, nuova presidente di Azione. Sono sicuro che non risparmierà impegno e dedizione, lavorando ad uno sviluppo concreto della nostra formazione". Così in una nota Matteo Richetti, capogruppo di Azione e presidente uscente del partito. (Com)