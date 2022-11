Cultura: a sorpresa per Musei Musica concerto di Achille Lauro all'Ara Pacis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione dell'iniziativa promossa dal Campidoglio, Musei in Musica, questa sera alle 20:00 si esibirà Achille Lauro, al Museo dell'Ara Pacis di Roma. Su Facebook il Campidoglio ha scritto: "Ci siamo! È quasi ora di Musei in Musica! E per festeggiare il ritorno, dopo tre anni, di uno degli appuntamenti più attesi e più amati nella Capitale, quest’anno vi abbiamo preparato una sorpresa dell’ultimo minuto: Achille Lauro si esibirà in un esclusivo live set dal Museo dell’Ara Pacis alle ore 20:00. Ingresso da Via di Ripetta angolo Via Tomacelli, libero fino a esaurimento posti". (Rer)