- Anas comunica che, a causa di un incidente, è temporaneamente chiusa – in entrambe le direzioni - la strada statale 340 Dir "Regina", a Menaggio, in provincia di Como. Nel sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, sono rimasti coinvolti due veicoli. Sul posto sono presenti Anas e le Forze dell'Ordine per consentire le operazioni di ripristino e della normale transitabilità appena possibile.(Com)