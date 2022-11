Malesia: l'ex primo ministro Mahatir perde a 97 anni il seggio in Parlamento, prima volta dal 1964

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex primo ministro della Malesia, il 97enne Mahathir Mohamad, ha perso il seggio in Parlamento che deteneva dal 1964. Lo storico leader malesiano, candidato nel collegio dell'arcipelago di Langwaki, ha infatti ottenuto solo 4.566 voti, contro i 25.463 raccolti da Suhaimi Abdullah, del Perikatan Nasional. Mahatir ha governato il Paese ininterrottamente dal 1981 al 2003, e di nuovo da maggio 2018 a marzo 2020. L'uomo, che nei mesi scorsi è stato ricoverato più volte nonostante problemi cardiaci, aveva deciso di candidarsi contro il parere dei suoi medici curanti, ma ammesso che questa sarebbe stata l'ultima competizione elettorale a cui avrebbe partecipato. Le elezioni generali odierne, le 15me dall'indipendenza del Paese, sono state proclamate anticipatamente dal primo ministro Ismail Sabri Yaakob per tentare di chiudere una stagione di frammentazione e instabilità politica durata circa tre anni. I partiti malesiani si contendono 222 seggi della camera bassa del Parlamento federale in altrettante circoscrizioni uninominali: il partito o la coalizione che conquisterà 112 seggi potrà formare il prossimo governo, che avrà un mandato quinquennale. (segue) (Fim)