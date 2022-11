Ucraina: consigliere presidenziale, da Mosca nessun contatto ufficiale per negoziati di pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia non ha contattato ufficialmente l’Ucraina a proposito di negoziati di pace. Lo ha detto il consigliere presidenziale ucraino Andriy Yermak, parlando in videocollegamento all’Halifax International Security Forum. “Non abbiamo alcuna richiesta ufficiale da parte russa in tema di negoziati” e ogni trattativa che non sia fondata sul riconoscimento della sovranità di Kiev e della sua integrità territoriale entro i confini internazionalmente riconosciuti è “inaccettabile”, ha dichiarato Yermak. Precondizione a ogni tipo di negoziato è che la Russia “ritiri tutte le sue truppe dal territorio ucraino”, ha continuato. (Kiu)