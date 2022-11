Lazio 2023: D'Amato (Pd), al via prossima settimana tour di ascolto in regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alessio D’Amato del Pd, candidato alla presidenza della Regione Lazio, avvierà nei prossimi giorni un intenso tour di incontri nelle province del Lazio, che coinvolgerà cittadini, sindaci e amministratori, forze sociali e produttive per un programma scritto con i territori. “L’obiettivo è intensificare un dialogo fecondo, e già in atto, con i protagonisti del prossimo voto, accompagnando la legittima discussione in corso tra le forze politiche con un ascolto degli effettivi bisogni ed esigenze dei cittadini”, dichiara in una nota D’Amato. (Com)