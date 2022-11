Ucraina-Regno Unito: Sunak, Londra rafforzerà difesa aerea per porre fine a “guerra barbarica”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito potenzierà la difesa aerea dell’Ucraina. Lo ha promesso il premier britannico, Rishi Sunak, alla sua prima visita a Kiev da quando è alla guida del governo di Londra. Per l’occasione, Sunak ha annunciato un pacchetto di aiuti militari da 50 milioni di sterline (57,5 milioni di euro) che ha lo scopo di “proteggere i civili ucraini e le infrastrutture critiche nazionali dall’intenso sbarramento degli attacchi russi”. Il pacchetto è costituito da 125 armi antiaeree e tecnologia per il contrasto ai droni iraniani usati dalle Forze armate russe. Il Regno Unito intende anche rafforzare l’addestramento delle truppe ucraine e invierà medici e ingegneri militari nel Paese a tale scopo. “Sono orgoglioso di come il Regno Unito abbia sostenuto l’Ucraina dall’inizio e sono qui oggi per dire che il Regno Unito e i nostri alleati continueranno a stare dalla parte dell’Ucraina mentre combatte per porre fine a questa guerra barbarica e realizzare una pace giusta”, ha dichiarato Sunak. (Kiu)