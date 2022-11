Auto: Buongiardino (Federmotorizzazione),d'accordo con Guidesi, fine dell’endotermico non è segnata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quella espressa dall’assessore Guidesi è esattamente la nostra posizione, lanciata due anni orsono e ribadita a più riprese in convegni, tavoli ministeriali, comunicati stampa e interviste. Ho affermato a più riprese che la storia della fine dell’endotermico non era segnata e che avremmo potuto ancora far sentire le nostre ragioni in Europa". lo afferma il presidente di Federmotorizzazione, Simonpaolo Buongiardino commentando l'alleanza delle Regioni europee, nata a Lipsia, per affrontare e ridiscutere, con una strategia comune, la decisione della Commissione europea riguardante lo "stop commerciale" dal 2035 di auto a benzina e diesel. "Vogliamo pensare che, con la nostra insistenza, pochi consensi riconosciuti e molti detrattori - prosegue - abbiamo contribuito a fare breccia nell’ideologia ottusa e imperante". "Devo dire che altre associazioni riferite al nostro comparto non si sono riconosciute su queste linee che forse ritenevano, a torto, velleitarie e anche le Case hanno sottovalutato le difficoltà in cui si sarebbero trovate, mirando solo ad ottenere contributi per le modifiche produttive", conclude Buongiardino. (Com)