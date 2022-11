Vaticano: il Papa in visita nell'astigiano per incontrare i suoi familiari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco è oggi a Portacomaro, nell'astigiano, dove è atterrato con l'elicottero poco prima delle 14, per il primo di due giorni di visita in Piemonte. La giornata di oggi è in forma privata: il Pontefice ha incontrato alcuni familiari ed in particolare la cugina Carla che compie gli anni, quindi la casa di riposo del paese. Ora invece è a Tigliole, seconda tappa del programma di oggi. Domani invece celebrerà la messa nella cattedrale e reciterà l'Angelus, prima di far ritorno in Vaticano. (Civ)