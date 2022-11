Legge bilancio: Mangialavori (FI), sarà di svolta per famiglie e imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ha detto bene il presidente (Silvio) Berlusconi sulla necessità di sburocratizzare il sistema per chi vuole edificare una casa o aprire un'attività economica, eliminando le autorizzazioni preventive e posticipando i controlli per verificare se effettivamente ci sono state delle irregolarità”. Lo ha dichiarato il deputato di Forza Italia Giuseppe Mangialavori, presidente della commissione Bilancio, a "Tgcom24". "Inoltre, abbiamo proposto - ha aggiunto Mangialavori - la rivalutazione delle pensioni minime fino a 1000 euro, una battaglia già annunciata in campagna elettorale da Forza Italia e che intendiamo centrare con la prossima legge di Bilancio, in cui ci sarà un primo preciso segnale al riguardo. Stiamo lavorando ancora col governo anche per scongiurare in tutti modi che la legge Fornero torni in vigore già dal primo gennaio. Sappiamo bene che le risorse a disposizione non sono tantissime, ma stiamo cercando in tutti i modi di andare incontro all'esigenze degli italiani in un momento così difficile". (Com)