Lombardia 2023: Pollastrini (Pd), con Majorino per battere destra e Moratti

- ''Quando il gioco si fa duro 'i buoni' cominciano a giocare''. Lo afferma in una nota Barbara Pollastrini, della Direzione del Partito Democratico, in un post su Facebook. riferendosi alla candidatura di Pierfrancesco Majorino elezioni regionali in Lombardia evidenziando che ''Adesso la corsa è partita con Majorino scelto dal Pd e dal centrosinistra della Lombardia. Il nostro candidato ora dovrà doppiarne due che sono due facce della stessa medaglia: potere, destra e una gestione della Regione che lascia liste di attesa, povertà abbandonate, trasporti indecorosi, precarietà e studenti senza alloggi. D'altronde Fontana-Moratti erano a braccetto fino a qualche settimana fa e questo Paese di trasformismo muore. In un autunno in cui piace a troppi infilzarci e persino sputacchiarci, io sono orgogliosa perché qui nessuna sirena politicista ci ha incantati. Siamo in campo per l'Alternativa e un'idea di politica che non rinunci mai alle coerenze e all'etica. E ora tutte e tutti con Pier perché la squadra fa la differenza'', conclude Pollastrini (Com)