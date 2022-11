Iran: Ong, 378 morti tra cui 47 minori da inizio proteste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ di 378 persone uccise, tra cui 47 minori e 27 donne, il bilancio delle proteste scoppiate in Iran il 17 settembre scorso dopo la morte di Mahsa Amini, la 22enne di origine curda deceduta il 16 settembre dopo essere stata arrestata dalla polizia morale iraniana per aver indossato in modo. Lo rivela oggi l’organizzazione non governativa con sede a Oslo Iran Human Rights, secondo cui “mentre cresce il numero delle vittime delle proteste, le autorità della Repubblica islamica rifiutano di accettare la responsabilità e attribuiscono i morti a gruppi stranieri e terroristici”. Intanto, immagini diffuse in rete mostrano le forze di sicurezza che sparano agli studenti dell’università del Kurdistan, nell’ovest dell’Iran, che avevano dato alle fiamme un manifesto con l’immagine dell’ex comandante dei pasdaran, Qassem Soleimani. Oggi in circa 100 città, tra cui Roma, si sono svolte manifestazioni di solidarietà con i manifestanti in Iran. (Res)