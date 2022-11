Roma: domani intervento congiunto decoro su viale del Muro Torto, modifiche alla circolazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, a partire dalle ore 6:00, è in programma un intervento di pulizia straordinaria e decoro urbano in viale del Muro Torto, nel tratto compreso tra piazzale Flaminio e piazzale Brasile. Lo comunica in una nota il Campidoglio. L'operazione congiunta, coordinata dal Dipartimento Tutela Ambientale, vedrà impegnate le squadre e i tecnici del servizio giardini, dell'Ama, del Dipartimento Coordinamento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana (Csimu), di Areti (Gruppo Acea), dell'Ufficio speciale Decoro Urbano, della Sovrintendenza capitolina e della polizia locale di Roma Capitale, per un totale di circa 100 operatori impiegati. Sono in programma una serie di interventi che riguarderanno il verde orizzontale e verticale, la rimozione dei rifiuti, la pulizia delle mura, la cancellazione delle scritte vandaliche, la disostruzione delle griglie e delle caditoie, la verifica degli impianti di illuminazione e il ripristino dei punti luce non funzionanti. È prevista la chiusura alla circolazione in viale del Muro Torto, a partire dalle ore 6:00, per permettere lo svolgimento in sicurezza delle operazioni che si concluderanno nel pomeriggio. (Com)