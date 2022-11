Camera: Assemblea parlamentare Nato, incontro tra le delegazioni italiana e ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, a margine dei lavori della sessione autunnale dell'Assemblea parlamentare della Nato (Nato-Pa), la delegazione italiana presso la Nato-Pa ha incontrato la delegazione ucraina, che ha lo status di membro associato dell'Assemblea. Alla riunione, riferisce la Camera dei deputati in una nota, hanno partecipato il presidente della delegazioneLuca Frusone, il vicepresidente Paolo Formentini, Andrea Orsini, Alberto Pagani, Adriano Paroli, Roberta Pinotti e Guglielmo Picchi. I parlamentari ucraini, guidati dal capo delegazione Yahor Cherniev, hanno in primo luogo ringraziato l'Italia per il sostegno dato al loro Paese, attraverso le misure adottate e gli aiuti forniti, nonché per l'appoggio alla loro candidatura per l'adesione all'Ue. La resa non è un'opzione - è stato dichiarato - e l'unica soluzione possibile è la sconfitta della Federazione Russa. È stato evidenziato che con l'arrivo dell'inverno è quanto mai necessario che il supporto dei paesi alleati prosegua attraverso gli aiuti militari, il sostegno all'istituzione di un Tribunale internazionale speciale affinché i crimini commessi non restino impuniti, il rifornimento di materiali elettrici, quali ad esempio generatori e alimentatori, per porre rimedio agli attacchi indiscriminati russi alle infrastrutture energetiche ucraine, a causa dei quali mancano acqua e corrente elettrica fino a 18 ore al giorno. (segue) (Com)