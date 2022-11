Camera: Assemblea parlamentare Nato, incontro tra le delegazioni italiana e ucraina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La delegazione ucraina ha altresì evidenziato che la Russia dichiara la disponibilità a negoziare solo a parole, dal momento che continua a sferrare attacchi finalizzati a provocare un disastro umanitario e proprio per questo i parlamentari ucraini hanno chiesto di sostenere il riconoscimento del genocidio del popolo ucraino perpetrato da Josip Stalin con l'Holomodor e ora di fatto proseguito da Vladimir Putin. La delegazione italiana ha assicurato che l'aiuto e l'appoggio italiano proseguiranno, come dichiarato anche di recente dalla presidente del Consiglio e dal ministro della Difesa italiani e hanno ringraziato la delegazione ucraina, che sta combattendo non solo per difendere il proprio paese ma i valori dell'Occidente. La delegazione ucraina era composta da: Yehor Cherniev (presidente), Solomiia Bobrovska (vicepresidente), Galyna Mykhailiuk, Oleksii Zhmerenetskyi, Iryna Friz e Ivanna Klympush-Tsintsadze. (Com)