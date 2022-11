Egitto: scontri tra esercito e terroristi nel nord-ovest del Sinai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni cittadini egiziani hanno diffuso video di uno scontro a fuoco tra le forze dell'esercito egiziano e uomini armati affiliati all'organizzazione terroristica dello Stato islamico in Sinai (Wilayat Sinai), nella città di Qantara, nel nord-ovest Sinai. Le immagini mostrano le forze dell'esercito che effettuano una perlustrazione completa della città, dove i terroristi cercano di nascondersi in alcuni edifici governativi, come le scuole. Al momento "Agenzia Nova" non ha potuto verificare l'autenticità dei video con fonti ufficiali del governo. Gli scontri sono iniziati la notte scorsa nella città, che si trova a diversi chilometri dal Canale di Suez, la cui sicurezza è protetta dell'esercito egiziano. Al momento non vi sono dettagli sulle eventuali vittime.(Cae)