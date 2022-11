Bolivia: governo, parlamento e potere elettorale presentano garanzie per elezioni generali 2025

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rappresentanti del governo, del Parlamento e del tribunale elettorale (Tse) della Bolivia hanno reso note le garanzie per celebrare le elezioni del 2025, strumento con cui augurano di sterilizzare le ragioni della protesta avviata circa un mese fa dalle opposizioni. L'intesa - spiegata in una conferenza stampa congiunta dal presidente del Tse, Oscar Hassenteufel, il ministro della Pianificazione, Sergio Cusicanqui, e il presidente della Camera, Jerges Mercado - prevede di redistribuire i seggi parlamentari in base ai dati sulla popolazione dei territori, criterio che verrà utilizzato anche per lo stanziamento di risorse alle amministrazioni locali. Dati che il governo si è impegnato a diffondere a settembre 2024, con gli attesi risultati del censimento. (segue) (Brb)