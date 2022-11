Bolivia: governo, parlamento e potere elettorale presentano garanzie per elezioni generali 2025 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le opposizioni riunite nel coordinamento civico di Santa Cruz, la ricca provincia orientale del Paese, protestano da tempo proprio per la mancata realizzazione del censimento, atteso dal 2012, denunciando una presunta volontà del governo di non riconoscere il "peso" elettorale ed economico che rivestono in Bolivia. L'esecutivo ha rinviato l'avvio dell'inchiesta sulla popolazione alla seconda metà del 2023, esibendo difficoltà organizzative legate soprattutto alle ripercussione della pandemia. Presentati i punti dell'accordo, il governo ha chiesto per questo agli organizzatori della protesta di sospendere lo sciopero a tempo indeterminato, che questo sabato compie 28 giorni. (segue) (Brb)