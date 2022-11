Bolivia: governo, parlamento e potere elettorale presentano garanzie per elezioni generali 2025 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Centa Rek, senatrice del partito oppositore Creemos, ha pero sottolineato che quello reso oggi dalle autorità è solo un "impegno", che dovrà poi assumere forma legale per poter sbloccare la crisi in atto. "Una conferenza stampa è un impegno. Il decreto non è sufficiente. Una legge dovrà garantire la sicurezza chiesta dalla popolazione", ha spiegato. "Il discorso deve essere seguito da azioni coerenti", gli ha fatto eco il governatore della provincia di Santa Cruz, Jorge Luis Camacho, dicendo di attendere la promulgazione di una apposita legge. E la Camera si riunirà proprio lunedì per discutere, e auspicabilmente approvare, il testo proposto dal governo. Segmenti della protesta hanno però avvertito che lo sciopero a tempo indeterminato continuerà fino a quando non saranno concesse condizioni ancora più rassicuranti. (segue) (Brb)