Roma: Santori (Lega), miraggio bagni pubblici, rotti o fuori uso in parchi e metro

- A Roma "il Vespasiano è un miraggio: o sono rotti e fuori uso o sono stati promessi da anni ma di fatto restano in funzione solo nel centro storico". Lo afferma in una nota il capogruppo della Lega in Campidoglio, Fabrizio Santori, in merito al piano di posizionamento e riapertura dei bagni pubblici a Roma. "Mentre all'interno della metro e nei capolinea Atac i bagni pubblici sono inutilizzabili, le norme in vigore, di Roma Capitale, con il regolamento di polizia urbana da un lato, e con quello della Regione con il testo unico sul commercio dall'altro, sono in contrasto - spiega -. Bisogna fare chiarezza subito, e spazzare via l'ennesimo esempio di caos normativo che penalizza la città. La Lega sta chiedendo da sempre - sottolinea - l'ampliamento del servizio, ma come già discusso in commissione Ambiente serve un programma serio, con fondi, progetti e tempi certi, non una questua alla ricerca di sponsor che potrebbero non arrivare mai". (segue) (Com)