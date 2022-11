Roma: Santori (Lega), miraggio bagni pubblici, rotti o fuori uso in parchi e metro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il piano proposto - prosegue Santori - è interessante ma per ora è sulla carta e solo alcuni vespasiani saranno davvero aperti. Con il finanziamento di Roma Caput Mundi voluto dal ministro del Turismo Garavaglia della Lega finalmente si riapriranno i bagni di Villa Pamphili ma tanti altri parchi storici romani rimangono ancora senza servizi con uno stato di abbandono che genera insicurezza e trascuratezza di un'amministrazione lontana anni luce dalle esigenze del territorio. L'amministrazione non può sottrarsi ai suoi doveri - aggiunge -, risparmi altrove, se deve, e non costringa i cittadini a non frequentare i parchi e i commercianti a difendersi quotidianamente dai bagni sporcati e in condizioni igieniche compromesse tali da generare un ulteriore costo in questo momento di grave crisi economica". (Com)