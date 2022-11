Francia: Parigi, attivisti inscenano finta corrida per chiederne l’abolizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quasi 200 persone hanno manifestato a Parigi per chiedere l’abolizione delle corride in Francia. Lo ha reso noto l’emittente “BfmTv”. Gli attivisti di una decina di associazioni e partiti animalisti hanno inscenato una finta corrida per chiedere l’abolizione di questa pratica e sostenere una proposta di legge in tal senso, attesa per il 24 novembre. Quattro dei manifestanti si sono finti tori, esibendo corna sulla testa, affiancati da un’attivista vestita da matador. La tradizione della corrida è permessa in tre regioni francesi, ossia Occitania, Aquitania e Provenza-Alpi-Costa Azzurra. (Frp)