Forza Italia: Berlusconi, il nostro è un partito vitale

21 luglio 2021

- "Abbiamo inaugurato la nuova sede di Forza Italia Lombardia, proprio a Milano. Qui la nostra storia è iniziata, qui la nostra storia va avanti. Oggi Milano e la Lombardia hanno un punto di ritrovo in più. Il nostro è un partito vitale e non ho alcun dubbio a sottolineare che nessuno in Italia ha una classe dirigente di qualità come la nostra. Per questo, dobbiamo essere orgogliosi della nostra storia, di ciò che siamo". Lo scrive su Facebook il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi. (Rin)