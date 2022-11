Lazio: presidente Unindustria Rieti, auguri di buon lavoro a Monsignor Piccinonna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L'analisi e il monitoraggio di fonti di informazione, il bollettino sulla stampa internazionale e il notiziario sono fiori all'occhiello di Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Il presidente di Unindustria Rieti, Alessandro Di Venanzio, in una nota esprime le sue congratulazioni al nuovo vescovo di Rieti, Monsignor Vito Piccinonna. "Auguri di buon lavoro a Monsignor Vito Piccinonna, nominato nuovo vescovo di Rieti. Sono convinto che sarà un protagonista molto importante dell'ulteriore crescita morale, sociale ed economica del nostro territorio - spiega -. Monsignor Piccinonna, che peraltro è il più giovane vescovo di Italia, con il suo alto magistero si metterà a servizio della comunità, come ha già dimostrato ampiamente nei precedenti incarichi ricoperti. Ci auguriamo - prosegue - che il nuovo vescovo, come egli stesso ha annunciato, continuerà a lavorare nel solco tracciato da Monsignor Pompili, il quale ha rappresentato per anni una voce autorevole ed ascoltata. Sono tanti i temi che attendono il nostro nuovo vescovo -conclude -, cito soltanto lo storico isolamento del Reatino e la ricostruzione post sisma: Unindustria già da ora è a disposizione per affrontare insieme le importanti sfide future che ci aspettano". (Com)