Perù: aereo in decollo si scontra con autopompa, morti due vigili del fuoco

- Un aereo che stava decollando dall'aeroporto internazionale "Jorge Chavez" di Lima, in Perù, ha travolto un'autopompa provocando la morte di due vigili del fuoco. L'apparecchio, un volo della Latam Airlines con destino alla città peruviana di Juliaca, stava rollando sulla pista, ha colpito con l'ala destra il mezzo dei pompieri che stava incrociando la pista. A seguito dello scontro, che ha causato anche il ferimento di un terzo vigile del fuoco, ora in condizioni gravi, parte della fiancata dell'aereo è andata in fiamme costringendo il mezzo a interrompere la corsa. Nessuno dei passeggeri dall'aeroplano ha riportato danni personali. Lo scalo è rimasto chiuso per 24 ore. (Brb)