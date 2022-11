Legge Bilancio: Mangialavori (FI), rivoluzionaria proposta paghe detassate per under 34

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’azzeramento dell'Iva su pane, pasta e latte e "su tutti i prodotti più frequentemente acquistati dalle famiglie, come quelli per l’infanzia o quelli per l’igiene intima delle donne, sarà una delle misure più concrete ed utili specie per le fasce meno abbienti della popolazione. Cosi come rivoluzionaria è la proposta di detassazione delle paghe dei nuovi assunti under 34 da parte delle imprese". Lo dichiara in una nota il deputato di Forza Italia, Giuseppe Mangialavori, presidente della commissione Bilancio della Camera. "Forza Italia - precisa l’esponente azzurro - non intende abolire il reddito di cittadinanza, ma profondamente modificarlo: se da una parte va garantito, certamente, a chi non può lavorare, dall'altra urge una stretta per tutti i beneficiari che possono, invece, effettivamente farlo".(Com)