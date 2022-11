Russia: Medvedev, Usa, Ue e Nato riluttanti a interrompere del tutto relazioni con Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti, l’Unione europea e la Nato sono riluttanti all’idea di interrompere completamente le relazioni con la Russia. E’ l’opinione del vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitrij Medvedev. “Usa, Ue e Nato non vogliono tagliare del tutto i rapporti con la Russia, giacché c’è il rischio di una terza guerra mondiale”, ha affermato. Da ciò discendono “i frequenti tentativi di frenare Kiev e farla ragionare per spingere per un negoziato”, ha dichiarato Medvedev in un messaggio su Telegram. (Rum)