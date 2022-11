Pd: P. De Luca, bene data Congresso, torniamo tra la gente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bene la decisione sulla data del Congresso. Non c'è tempo da perdere. Torniamo tra la gente e avviamo subito una discussione ampia su idee e programmi per un Paese più giusto, equo e moderno. Non c'è nulla di più rivoluzionario che ripartire dai territori, dal nostro popolo". Lo ha dichiarato il deputato democratico Piero De Luca, vicecapogruppo del Pd alla Camera, a margine dell'Assemblea nazionale del Partito democratico. (Rin)