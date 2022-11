© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice coordinatore vicario di Forza Italia a Roma, Simone Foglio, in una nota afferma: “Auguri di buon lavoro all’amico Davide Bordoni eletto segretario della Lega a Roma. Ora - prosegue - subito al lavoro con il massimo impegno di tutta la coalizione per conquistare la Regione Lazio”. (Com)